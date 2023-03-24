5 خصلات شعر تكشف سبب وفاة بيتهوفن

المصدر: دبي - وكالات

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توصل علماء باستخدام 5 خصلات شعر، إلى تسلسل الجينوم الخاص بأحد أعظم المؤلفين الموسيقيين في التاريخ، لودفيج فان بيتهوفن، بعد مضي ما يقرب من مئتي عام على وفاته، مما أتاح لهم فهماً أفضل لمرض الكبد الذي أودى بحياته ولكن ليس لفقدانه السمع. وقال الباحثون أول من أمس إن الجينوم الخاص به أظهر أن الملحن الألماني كان لديه استعداد وراثي للإصابة بأمراض الكبد.

وأظهر تشريح جثته بعد وفاته عام 1827 عن عمر 56 عاماً في فيينا أنه كان مصاباً بتليف الكبد. وتشير النتائج الجديدة إلى وجود عوامل عديدة وراء مرضه مثل العوامل الوراثية والعدوى الفيروسية.