مسافر ينقذ طائرة من كارثة محققة

المصدر: وكالات

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تدخّل راكب، لمساعدة طيار في رحلة تابعة لخطوط "ساوث ويست" الجوية، والذي احتاج إلى رعاية طبية أثناء الرحلة، التي كانت متجهة إلى كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، وبقيت في الجو لأكثر من ساعة قبل أن تعود بأمان إلى مدينة لاس فيغاس.

وتدخّل طيار خارج الخدمة للمساعدة في الهبوط بالطائرة بعد أن مرض قبطانها، بينما تولى الطيار المساعد زمام التحكم.

وأُجبرت رحلة ساوث ويست 6013 على العودة إلى لاس فيغاس، "الأربعاء"، حيث كانت هناك حاجة إلى رعاية طبية عاجلة للطيار، الذي كان "عاجزًا". ولحسن الحظ، كان أحد الركاب في وضع جيد لمساعدة الطاقم.

وفي تسجيلات أرشيف الراديو، سُمع مساعد الطيار وهو يقول لقد "أصبح القبطان عاجزاً أثناء رحلته إنه الآن في الجزء الخلفي من الطائرة مع طاقم الضيافة. لكننا بحاجة إلى نقله في سيارة إسعاف على الفور".

وتقدمت شركة ساوث ويست إيرلاينز، بالشكر إلى الطيار "المنقذ"، الذي لم يتردد في المساعدة،وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام.