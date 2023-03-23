طفل يرفع أوزاناً تتجاوز 100 كيلوغرام

المصدر: دبي - البيان

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أصبح طفل يبلغ من العمر عشر سنوات يلقب بـ«أقوى تلميذ بريطاني»، بعدما تمكن من رفع الأثقال بأكثر من ضعف وزنه، فيما يمني النفس بتحطيم الأرقام القياسية العالمية في هذا المجال.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن روان أومالي بات يصنف ضمن أقوى تلاميذ المدارس في بريطانيا، رغم أن وزنه لا يتجاوز 54 كيلوغراماً. وأكدت أن روان نجح في رفع 115 كيلوغراماً في تمرين «Deadlift»، و110 كيلوغرامات في تمرين «squat lift»، وهو ما يمثل أكثر من ضعف وزنه. كما تروج صورة في المواقع الاجتماعية؛ حسب «سكاي نيوز» تظهر الطفل البريطاني وهو يرفع أريكة تجلس عليها أخته بكل سهولة. وذكرت «ديلي ميل» أن أومالي، الذي يقطن في مدينة كوفنتري، يتبع نظاماً غذائياً غنياً بالبروتين.

وتنصح هيئة الصحة الوطنية البريطانية الأطفال في سنه بتناول نحو 2000 سعرة حرارية فقط يومياً. وفي اليوم العادي، يتناول روان ثلاث حصص من البيض المخفوق في الصباح وشرائح اللحم أو السمك في وجبة العشاء. ورغم أنه لا يزال صغيراً على المشاركة في مسابقات رفع الأثقال، لكنه يأمل في أن يحطم، في يوم من الأيام، الأرقام القياسية العالمية.