هذه الدول تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان

المصدر: البيان

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أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية أن غداً الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك، فقد أكدت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان في الإمارات أن اليوم الأربعاء المتمم لشهر شعبان وأن غداً الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والسودان والصومال والعراق والكويت واليمن وتركيا وتونس وجيبوتي وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا، وسلطنة عمان أن غداً الخميس أول أيام الشهر الفضيل.

فيما أعلنت جمعية علماء الهند عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الهند.

كما أكدت بنغلادش عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كذلك أعلنت باكستان عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء 29 شعبان فيها، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.