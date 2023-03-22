في عمر الـ92.. روبرت مردوخ قطب الإعلام يتزوج للمرة الخامسة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الملياردير الأمريكي روبرت مردوخ، البالغ من العمر 92 سنة، اعتزامه الزواج للمرة الخامسة.

وأوضح مردوخ أنه أقدم على خطبة آن ليزلي سميث، مشيراً إلى أنها شرطية سابقة تبلغ من العمر 66 سنة.

وقال مالك مجموعة «نيوزكورب»، في تصريحات نقلها موقع «الحرة» الإخباري عن صحيفة «نيويورك بوست»، إن سميث كانت تعمل سابقاً في شرطة سان فرانسيسكو، موضحاً أنهما التقيا خلال سبتمبر الماضي في كاليفورنيا.

وأضاف أنه تقدم لخطيبته بخاتم ألماس في نيويورك خلال مناسبة إيرلندية يتم الاحتفال بها في الولايات المتحدة.

وتابع: «كنت متوتراً للغاية، كنت أخشى الوقوع في الحب، لكنني أعلم أن هذا سيكون الوقوع الأخير»، معرباً عن شعوره بالسعادة.

ووصفت سميث مشروع زواجها بمردوخ بأنه «هدية من الله».

يُذكر أن مردوخ كان قد انفصل عن زوجته الرابعة جيري هول العام الماضي.