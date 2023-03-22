فيديو مميز للأرض في يوم الاعتدال الربيعي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت وكالة «روس كوسموس» الروسية مقطع فيديو مميزاً صوره رائد الفضاء، دميتري بيتيلين، يظهر كوكبنا من المحطة الفضائية الدولية في يوم الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفق وكالة «تاس».

وكان مصدر في مركز القبة السماوية الفلكي الروسي قد أشار إلى أن الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الأرضية الشمالي بدأ يوم أمس الثلاثاء، حيث كان طول النهار مساوياً لطول الليل تماماً، ومن المفترض أن يبدأ بعدها طول النهار بالزيادة تدريجياً ويقصر الليل. وتجدر الإشارة إلى أن الشمس تعبر خط الاستواء السماوي مرتين في السنة، وعندما تنتقل إلى النصف الجنوبي للقبة السماوية في شهر سبتمبر يحدث الاعتدال الخريفي، أي يبدأ في نصف الكرة الأرضية الشمالي الخريف الفلكي.