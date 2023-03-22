250 ألف دولار مقابل قراءة مخطوطات قديمة

المصدر: دبي - البيان

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يقدم علماء جوائز بقيمة 250 ألف دولار لأي شخص يمكنه قراءة سلسلة من المخطوطات، البالغ عمرها 2000 عام، والتي تفحمت أثناء ثوران بركان جبل فيزوف. وعندما قضى انفجار البركان على بومبي في عام 79 بعد الميلاد، تم دفن مئات النصوص من مكتبة هيركولانيوم وتفحمها بسبب رماد الدخان والغازات، وفق قناة «روسيا اليوم».

وعادت إلى الظهور في عام 1752 في فيلا بالقرب من خليج نابولي يعتقد أنها تعود لعائلة يوليوس قيصر، لكن محتوياتها ظلت لغزاً، حيث اعتبر العلماء أنها هشة للغاية بحيث لا يمكن الكشف عنها.