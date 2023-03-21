هذه الدول أعلنت الخميس أول أيام شهر رمضان

المصدر: وكالات

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أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان في الإمارات أن غداً الأربعاء المتمم لشهر شعبان وأن الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان المبارك.

واجتمعت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هجرية الموافق 21 مارس 2023 بعد صلاة المغرب، في دائرة القضاء بأبوظبي، برئاسة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة.

كما أعلنت السعودية أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان، وجاء في بيان للمحكمة العليا السعودية أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأربعاء "هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان"، وبالتالي الخميس هو "غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

وأوردت الوكالة أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة "للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام"، لكن تبيّن "عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء" الثلاثاء.

كذلك أوردت وكالة الأنباء القطرية على تويتر أن "لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف أعلنت يوم غدٍ الأربعاء المتمم لشهر شعبان 1444هـ والخميس غرة شهر رمضان".

إلى ذلك أعلنت مصر وسوريا وإيران وليبيا وتونس أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان، وكذلك الأمر في الأراضي الفلسطينية.

في الأردن والجزائر والمغرب أشارت السلطات إلى أنها ستعلن الأربعاء ما إذا الخميس أو الجمعة أول أيام شهر رمضان.

في لبنان أعلنت دار الفتوى أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.