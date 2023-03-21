ذكر سلحفاة بعمر 90 عاماً يُرزق بثلاثة صغار

المصدر: دبي ـ نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

رُزق ذكر سلحفاة يدعى «السيد بيكلز»، ويبلغ من العمر 90 عاماً، بثلاثة صغار في حديقة حيوان هيوستن، أخيراً.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، تمكن هذا الحيوان المهدد بالانقراض من أن يصبح أباً مرة أخرى، بفضل حارس الحديقة الذي اكتشف بيض «السيدة بيكلز» في الوقت المناسب، مما أتاح نقلها إلى حاضنة تقلد ظروف التفقيس في موطن السلحفاة الأصلي في مدغشقر. علماً بأن الأعمار المسجلة للسلاحف المشعة، موطنها الأصلي في الأراضي العشبية والغابات الشائكة لجنوب مدغشقر، تصل إلى 188 عاماً، ما يعني أن السيد بيكلز سلحفاة في منتصف العمر.

وأفادت حديقة الحيوان أنه على الرغم من بقائه مع السيدة بيكلز 27 عاماً، لم ينجب الاثنان سوى مرة واحدة في عام 1997، حيث إن السلاحف لا تتكاثر في كثير من الأحيان. ولهذا السبب كانت هناك إثارة إضافية حول الصغار حديثي الولادة والذين تمت تسميتهم «ديل» و«غيركين» و«هلابينو».

وقد أصدر مسؤولو حديقة الحيوان بياناً جاء فيه: «هذه البيكلز الصغيرة هي مسؤولية كبيرة لعلم الوراثة للسلاحف المشعة، حيث إن والدها بين أكثر السلاحف المشعة قيمة جينياً في رابطة حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية».

حدث الاكتشاف الكبير في وقت سابق من هذا العام عندما لاحظ حارس الزواحف بيض سلحفاة ملقى بالقرب من السيدة بيكلز بينما كانت حديقة الحيوان تغلق أبوابها. فأخذت البيض للحضانة.

وأكد مسؤولو الحديقة على الأثر أنه لولا حارس الحديقة اليقظ فلربما لم تولد الصغار.

الصنف مهدد بالانقراض بسبب تجارة الحيوانات الأليفة غير المشروعة.