طلاء أظافرها أدخلها المستشفى

المصدر: دبي - البيان

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كادت كريستي كونر، 31 عاماً، تفقد حياتها بسبب طلاء أظافرها في أحد صالونات التجميل، إذ لاحظت بعد انتهائها بدء ظهور بعض البثور حول أظافرها، وشعرت بذراعيها وعينيها تنتفخان، حسب «سكاي نيوز». ثم بدأت، مع مرور الوقت، تشعر بصعوبة في التنفس، ما استدعى طلب الإسعاف وإدخالها إلى المستشفى، حيث أخبرها الأطباء أنها تعاني من رد فعل تحسسي من المواد الموجودة في الهلام المستخدم لتثبيت لون طلاء الأظافر. بعد ذلك، قررت كريستي العزوف عن الإجراءات التجميلية التي تعتمد على مركبات غير طبيعية.