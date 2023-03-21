فئران «من دون أم» مستنسخة من خلايا ذكرية

المصدر: دبي - البيان

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تمكن علماء يابانيون من استنساخ فئران اعتماداً على خلايا مأخوذة من فأرين ذكرين، في عملية تكاثر هي الأولى من نوعها في العالم. وبحسب دراسة منشورة في صحيفة «نيتشر» المختصة بالشؤون العلمية، فقد استطاع العلماء أن يحولوا الخلايا الجذعية لفأر ذكر إلى خلايا أنثى داخل المختبر. في البداية، أخذ الباحثون حسب «سكاي نيوز» خلايا جذعية من ذيل فأر، ثم جرى تحويلها إلى ما يعرف في الوسط الطبي بـ«خلايا جذعية مستحثة وافية القدرة». وأخضع العلماء تلك الخلايا لعملية نمو وعلاج، من أجل إنتاج بويضات. ونمت الفئران بشكل طبيعي، في نتيجة أحدثت ذهولاً وسط العلماء.