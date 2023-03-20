حقيقة زيادة رسوم الزواج في مصر خلال عيد الفطر

المصدر: البيان

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كشف نقيب المأذونين في مصر، الشيخ إسلام عامر، حقيقة قرار الحكومة المصرية بزيادة رسوم الزواج خلال عيد الفطر.

وأوضح عامر، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «صدى البلد»، أن من سيتزوج بعد عيد الفطر المبارك لن يتحمل أي زيادات في رسوم الزواج الخاصة بصندوق دعم الأسرة المصرية.

وقال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعمل على سدّ حاجة المطلقات والأرامل عبر صندوق دعم الأسرة المصرية من خلال دفع أرقام زهيدة.

وأضاف أن تأمين الأسرة حالياً 100 جنيه فقط، مشيراً إلى أن صندوق تأمين الأسرة سيتم دعمه بمبالغ مالية بسيطة من راغبي الزواج لخدمة المطلقات.

وأكد أنه لم يتم فرض أي زيادات في رسوم الزواج حالياً، منوهاً بجهود كل من يعمل على رعاية شؤون الأسرة المصرية التي تشكّل أساس المجتمع.