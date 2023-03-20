العثور على جدارية في مطبخ يعود تاريخها إلى 400 سنة

المصدر: دبي ــ نهى حوّا

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عثر بريطاني أثناء أعمال ترميم، أجراها في مطبخ شقته في يورك ببريطانيا على لوحة جدارية عمرها 400 عام، وصفت بأنها ذات «أهمية وطنية»، حيث تعود لنحو عام 1660.

وذكرت صحيفة «الغارديان» أن عمالاً مهنيين كانوا قد عثروا على أجزاء منها، أثناء عملهم في شقة، لوك بودورث، وسط مدينة يورك العالم الماضي، ومنذ ذلك الحين قام بودورث بالكشف عنها بالكامل.

وأظهرت أعمال الكشف عن اللوحة أنها على الأرجح مرسومة على جدار قديم موجود بالمبنى، وتستند إلى مشاهد من كتاب يعود لعام 1635 بعنوان «شعارات» للشاعر فرانسيس كوارليس.

قال بودوورث: «من «الجنون» الاعتقاد أن اللوحة كانت موجودة قبل الأحداث التاريخية كحريق لندن العظيم عام 1666».

وأوضح الرجل، وهو باحث طبي في جامعة ليدز، أن أول من عثر عليها كان ميكانيكيو المطبخ، الذين شاهدوها تحت خزانة المطبخ، لكنه كان يعلم أن هناك قطعة خشب موازية غريبة على الجانب الآخر من المدخنة يمكن أن تخفي شيئاً شبيهاً، فتحمس وعمد على تمزيق الورق على الجدار.

اعتقد في البداية أنها ورق حائط قديم من العصر الفيكتوري، ولكن سرعان ما شاهد امتداد الرسمة على الجدار، فأيقن أنها أقدم من المبنى نفسه.