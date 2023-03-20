استئصال ورم يزن 20 كيلوغراماً من مريضة في السعودية

المصدر: د ب ا

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تمكن قسم النساء والولادة في مستشفى الملك فهد في منطقة الباحة السعودية من استئصال ورم لمريضة وزنه 20 كيلوغراماً في عملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين، استقبل الفريق الطبي مريضة محولة من مستشفى المخواة العام تعاني من ضخامة كبيرة في البطن ضاغطة على الصدر والأحشاء نجم عنها صعوبة في التنفس والحركة.

وأشارت إلى أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة تبين إصابتها بورم حجمه 40 سم متصل بالمبيض خالٍ من الانتشارات السرطانية، ويحتاج لتدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياتها، حيث تم إجراء عملية استؤصل فيها الورم بالكامل وكان يزن 20 كيلوغراماً.

ولفتت إلى أنه تم ايضا استئصال الغدد اللمفاوية، والزائدة الدودية منعاً لحدوث انتشارات مستقبلًا، ثم نقلت المريضة لقسم التنويم حتى استقرت حالتها وخرجت من المستشفى.