سكان مدينة تركية استيقظوا ليجدوا أنفسهم في البحر "صور"

المصدر: البيان

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استيقظ سكان مدينة الاسكندرونة التركية الواقعة في مقاطعة هاتاي، ليجدوا أنفسهم وقد غمرت مياه البحر الشوارع والحدائق والمحلات والشقق الأرضية بعد ارتفاع منسوب المياه.

وقالت صحيفة "يني شفق" التركية إن ارتفاع مستوى سطح البحر أدى إلى غمر المياه للشوارع في منطقة تشاي الصغيرة، ونتيجة لذلك حدثت فيضانات في المحلات التجارية والمنازل. كما تعطلت حركة المرور بسبب إغلاق الشوارع التي غمرتها المياه.

يذكر أن مقاطعة هاتاي كانت من المناطق التي تأثرت بالزلزال الذي وقع في 6 فبراير الماضي في مقاطعة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا. وراح ضحيته ما يقرب من 50 ألف شخص.