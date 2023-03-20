جبل جليدي بحجم لندن ينشق عن القطب الجنوبي

المصدر: دبي - البيان

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نشرت خدمة «أنتاركتيكا» البريطانية لأول مرة مقطع فيديو أظهر جبل A81 الجليدي الضخم وقد انفصل عن نهر «برانت» الجليدي في جرف قارة القطب الجنوبي نهاية يناير الماضي. أفادت بذلك قناة «زفيزدا» التلفزيونية الروسية عبر قناة «تلغرام» التابعة لها. وحسب العلماء البريطانيين، فإن مساحة الجبل الجليدي بلغت 1550 كيلومتراً مربعاً. وقد ابتعد الجبل الجليدي حتى الآن عن مكان نشأته إلى مسافة 150 كيلومتراً.

يذكر أن جبل A81 الجليدي انشق عن نهر «برانت» الجليدي في جرف قارة القطب الجنوبي في 22 يناير الماضي، ويمكن مقارنة مساحته بمساحة العاصمة البريطانية لندن.