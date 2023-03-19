بنغلاديش.. مصرع 17 شخصاً في حادث تحطم حافلة

المصدر: أ ف ب

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لقي 17 شخصاً حتفهم وأصيب 25 آخرون بجروح، الأحد، في بنغلاديش، في حادث اصطدام حافلة بفاصل على طريق سريع وتحطمها في حفرة عميقة على جانب الطريق، وفقاً للشرطة.

وتعتقد الشرطة أن السائق فقد السيطرة على المركبة عند الساعة 08:00 صباحاً (02:00) وارتطم بالفاصل الذي شُيّد أخيراً، ما أدى إلى سقوط الحافلة على عمق عشرة أمتار في الحفرة.

وصرح قائد الشرطة المحلية مسعود علم لوكالة فرانس برس، عقب الحادث الذي وقع في منطقة شبشار (جنوب)، أن "17 شخصاً قتلوا في الحادث ونُقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة".

كثيراً ما تقع حوادث مرور في بنغلاديش بسبب السيارات والطرق القديمة وسوء الصيانة، إضافة إلى عدم تلقي السائقين تدريبات كافية.

ووفق مرصد لحوادث الطرق السريعة، لقي 9951 شخصاً مصرعهم في حوادث طرق في بنغلاديش العام الماضي.