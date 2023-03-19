«الإكراميات» تحاصر الأمريكيين في كل مكان

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعبارة "مهما فعلت تشعر أنك مذنب"، يجيب مات شوتلاند البالغ 41 عاماً وهو يحمل في وسط مدينة واشنطن علبة سلطة وكوب عصير فواكه، عن سؤال أصبح شبه وجودي بالنسبة للأمريكيين: هل عليّ أن أعطي إكرامية؟

تشكّل الإكرامية تقليداً راسخاً في مطاعم الولايات المتحدة يمتثل له الجميع، وتراوح قيمتها ما بين 15 و20 في المئة من إجمالي فاتورة الحساب، ويعوّل النادل تالياً على ما يدّر عليه "البقشيش" الذي يشكّل الجزء الأكبر من مدخوله، لكنّ الأمريكيين بدأوا يتساءلون ما إذا كان عليهم أن يطبقوا هذه القاعدة على حالات أخرى، كشراء سندويتش أو باقة زهور أو عند التبضع من محل السمانة.

في رأي مات شوتلاند، ليست الإكرامية ضرورية سوى في المطاعم، إلاّ إذا كان الموظفون "فائقي اللطف"، أو إذا كان الشخص راغباً في أن يكون "كريماً جداً".

ولكن ما مِن حلّ مثاليّ في الواقع. فإذا ترك إكرامية، قد يشعر "بالذنب أو الإنزعاج قليلاً" لكونه أنفق أكثر مما يلزم. وإذا لم يفعل، قد يشعر "بالذنب" أيضاً، ولكن تجاه الموظفين.

يتنهد شورتلاند تعبيراً عن حيرته أمام هذه المعضلة الجديدة نسبياً. فنطاق الإكرامية آخذ في التوسع، وبات يشمل ما لم يكن ينطبق عليه هذا التقليد.

وأصبحت الإكرامية بمثابة عبء إضافي لم يكن في الحسبان على فاتورة التبضع، إذ لم يكن من الشائع سابقاً إعطاء "بقشيش" في المتاجر.

وينبّه عدد من الخبراء إلى احتمال أن يُفضي ذلك إلى ما سمّوه "إجهاد الإكرامية"، إذ أن الأمريكيين الذين بات مطلوباً منهم دفع "تيب" (tip) في الكثير من الأماكن، لن يعرفوا بعد اليوم أين يجب أن يعطوا "بقشيشاً" ولا قيمة الإكرامية التي ينبغي أن يعطوها.

شعور بالذنب

ولاحظ أستاذ التسويق في جامعة جنوب فلوريدا ديبايان بيسواس أن هذا التوسع يعود بدرجة كبيرة إلى ما يُعرف بـ"الأكشاك الرقمية"، وهي صناديق إلكترونية انتشرت في السنوات الأخيرة وأصبحت موجودة في كل مكان.

فعلى هذه الشاشات التي يدفع الزبائن فواتيرهم بواسطتها، "تستطيع الشركات وضع الكثير من الخيارات، ومنها الإكراميات"، بحسب ديبايان بيسواس.

ويشرح الاستاذ الجامعي أن الزبون الذي لا يرغب في دفع مبلغ إضافي يجب أن ينقر على خيار "لا إكرامية". ويضيف أن "هذا الأمر يجعل الزبون يشعر بالحرج لعدم رغبته في أن يفعل ذلك. ورأى في ذلك وسيلة لتوليد شعور بالذنب لدى الزبون.

وهذه الاستراتيجية تثبت فاعليتها على هانا كوبان (30 عاما) التي تقرّ بأن ما تنفقه على الإكراميات "أصبح أكثر بكثير" من ذي قبل.

وتلاحظ هذه المحامية أن اقتراح خيار الإكرامية للنادل "يزيد بعض الضغط الإضافي" على الزبون.

وتقترح "الأكشاك الرقمية" أحياناً مبالغ تصل إلى 30 في المئة من إجمالي الفاتورة، وهو ما يتجاوز بكثير المعدل المألوف.

وتعلّق هانا كوبان قائلة "أبحث باستمرار على غوغل لكي أعرف متى يجب أن أترك إكرامية، وما هو المبلغ المناسب".

وتتعاطى الشابة مع الأمر بابتسامة، لكنها تؤكد أن أصدقاء لها "منزعجون جداً".

ويخشى البروفسور ديبايان بيسواس أن يثني ذلك الأمريكيين عن إعطاء إكراميات في المطاعم والمقاهي، وهو ما يدفع ثمنه النوادل العاملون فيها، وهم الأشدّ حاجة إلى هذه المبالغ الإضافية التي يراهنون عليها. ويقول في هذا الصدد "إذا أعطيتَ إكرامية في كل مكان، فقد تترك القليل في المطاعم".