بركان ميرابي في إندونيسيا ينفث حممًا منصهرة

المصدر: أ ف ب

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واصل بركان ميرابي الإندونيسي، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، نفث الأدخنة والحمم البركانية المنصهرة السبت غداة ثورانه.

وأظهرت صور من مرصد بركان ميرابي تدفق الحمم البركانية من فوهة البركان وعمودًا كبيرًا من الدخان الأسود يرتفع حتى 1300 متر من قمته خلال الليل.

وفي بيان، حذرت الوكالة الوطنية للبراكين السكان من التعرض للرماد البركاني المتساقط وتدفقات الحمم البركانية، خصوصًا إذا هطلت الأمطار قرب فوهة البركان.

وثار ميرابي الأسبوع الماضي نافثًا مواد بركانية حتى ارتفاع 3000 متر فوق قمته وتضررت ثماني قرى على الأقل جراء الرماد.

وقدر علماء البراكين الأسبوع الماضي أن البركان يمر بالمرحلة الأكثر نشاطًا منذ العام 2021.

ووُضع ميرابي في ثاني أعلى مستوى تأهب منذ العام 2020 بسبب النشاط البركاني المتزايد.

وأنشأت السلطات منطقة محظورة حتى مسافة سبعة كيلومترات من القمة.

ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى العام 2010 حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالي 280 ألف نسمة.

وكانت تلك أعنف ثورة له منذ العام 1930 عندما تسبب بمقتل نحو 1300 شخص. وفي العام 1994، لقي حوالي 60 شخصًا حتفهم بسبب ثوران آخر.