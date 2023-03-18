قشر البصل و«الباشن فروت» لحماية البشرة

المصدر: دبي ــ نهى حوّا

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نشر باحثون برتغاليون في المجلة العلمية «موليكيولز» نتائج دراستهم حول استخدام قشر البصل وقشر «الباشن فروت» في تركيبات موضوعية، كبديل عن مضاد الأكسدة ومرشحات الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية.

وسعت الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت المستخرجات من القشور يمكن استخدامها بشكل ناجح ضمن منتجات التجميل، لاسيما للحماية من الشمس. وبينت الدراسة التي نشر نتائجها موقع، «كوزمتيك ديزاين»، الأمريكي، أن تلك القشور غنية كمصادر لمركبات الفينول النشطة حيوياً، مثل البولي فينول وفلافونويد وحمض الفينول، ما يؤهلها كمرشحات محتملة واعدة لمزيد من الأبحاث، لا سيما في ظل سهولة الحصول عليها بكميات كبيرة، حيث تتوفر بكثرة كفضلات مطاعم ومرافق صناعية.

قال الباحثون إن «هذه الاستراتيجية تعزز إعادة استخدام منتجات ثانوية زراعية وصناعية، وتضفي قيمة على تركيبتها النشطة حيوياً». وتهدف الدراسة إلى تطوير كريم لترطيب الوجه مستدام مع عامل حماية من الشمس من خلال إدخال مرشحات الأشعة فوق البنفسجية من مصادر طبيعية.