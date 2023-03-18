«جي. بي. تي 4».. تأثير كبير بنتائج متضاربة

المصدر: (دبي - البيان)

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أقرت «أوبين أيه. آي»، التي ابتكرت «تشات جي. بي. تي»، بأن الروبوت الجديد الذي أطلقته تحت اسم «جي. بي. تي 4» متقدم جداً، لدرجة أنه قد يكون «ضاراً»، وفق «ديلي ميل». ويمكن أن يقبل الروبوت الآن المدخلات في شكل صور بالإضافة إلى النص، لكنه لا يزال يخرج إجاباته في شكل نص، ما يعني أنه يمكنه تقديم أوصاف مفصلة للصور.

وقالت «أوبين أيه. آي» في منشور مدونة: لقد أنشأنا «جي. بي. تي 4» كأحدث معلم في جهود «أوبين أيه. آي» لتوسيع نطاق التعلم العميق. وقالت «أوبين أيه. آي»، إن نماذج «جي. بي. تي 4» والنماذج اللاحقة لها القدرة على التأثير بشكل كبير على المجتمع بطرق مفيدة وضارة.