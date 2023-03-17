ما حقيقة تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة في مصر؟

المصدر: البيان

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي في البلاد، مؤكداً أنها شائعة لا أساس لها من الصحة.

وكشف المركز في بان اليوم الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضح أن تطبيق نظام التوقيت الصيفي لن يكون له أي تأثير على مواعيد بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة، وأنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها، وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، دون أن يطرأ عليها أية تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتستمر حتى السبت الموافق 15 يوليو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.