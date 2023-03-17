إنقاذ حياة طفلة ابتلعت جسماً غريباً في السعودية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح فريق طبي بمستشفى ينبع العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي بالسعودية في استخراج جسم معدني مكون من بطارية ألعاب إلكترونية علقت بحنجرة طفلة حيث تم استخراجها بوقت وجيز وقد كُللت العملية بالنجاح دون حدوث مضاعفات وغادرت الطفلة المستشفى وهي بصحة جيدة.

وكان قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل الطفلة التي تبلغ عامين ونصف وهي تعاني من قيء وسعال وضيق في عملية البلع وبعد التشخيص اتضح في الأشعة وجود جسم غريب بالمريء وذلك بابتلاعها بطارية ألعاب دائرية الشكل وكبيرة الحجم وبقائها بمجرى المريء ليتم نقل الحالة بسرعة بصفتها حالة طوارئ لغرفة العمليات واستخراج البطارية تحت التخدير العام بإشراف فريقٍ طبيٍ مختص.

وبين تجمع المدينة المنورة الصحي بأنه تم استخراج القطعة دون أي مضاعفات أو آثار جانبية واستقرت حالة الطفلة وغادرت المستشفى بصحة جيدة بعد الاطمئنان على سلامتها.

وشدد تجمع المدينة الصحي على ضرورة مراقبة الأطفال بشكل مستمر لمنع مثل هذه الحوادث التي قد تؤدي لمضاعفات كبيرة مثل إنسداد مجرى الهواء، أو ثقب المريء والوفاة في بعض الحالات لا قدر الله.