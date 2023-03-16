امرأة تمتهن الاحتيال بدوام كامل

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تمكنت امرأة محتالة من الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني من عدة متاجر في أنحاء المملكة المتحدة، عن طريق مطالبتها باسترداد أموال بضائع سرقتها، في قضية تم عرضها أمام محكمة غلوستر كروان، التي أدانتها بارتكاب 25 جريمة منفصلة.

وذكرت صحيفة «ذا مترو» البريطانية، أن المرأة، واسمها ناريندر كور، من ورسستر إنجلترا، سرقت من أكثر من 100 ألف متجر، وجعلت الاحتيال وظيفتها بدوام كامل، ولم يتم إيقافها إلا بعد أن ألقت الشرطة نظرة متعمقة على حسابها البنكي وبطاقاتها الائتمانية، لتكتشف «تاريخاً غير عادي لدفعة استرداد أموال».

كانت قد غيرت اسمها من نينا تيارا بشكل قانوني، إلى كور، وأفيد عن احتيالها على ثماني شركات محاماة أيضاً.

وصفها المدعي العام، غاريث ويتمان، بأنها «ذكية، ولكنها شخص غير أمين ومتلاعب»، خدعت المتاجر والبنوك والمحامين، وحتى المحاكم.

ووفقاً لـ «ذا مترو»، تمكنت المحكمة من مشاهدة صور لكور، وهي تسرق من المتاجر، واستمعت كيف تمكنت من اكتشاف طريقة «للتغلب على النظام»، مستهدفة متاجر عدة في البلاد، كانت تدفع لها القيمة الكاملة لبضائع سرقتها.

وكانت المحتالة البالغة 53 عاماً، تستهدف فروع المتاجر في أكثر من موقع، وقد أنفقت في 5 فروع لأحد المتاجر المعروفة، حوالي 5 آلاف جنيهاً، واستردت إجمالي 60 ألف جنيه إسترليني.

وبعد تفتيش الشرطة لمنزلها في ويلتشاير، تم العثور على 49 حقيبة مليئة بالبضائع، و108000 جنيه إسترليني نقداً.

أخيراً، أدينت في المحاكمة التي استمرت أربعة أشهر، بارتكاب 25 جريمة منفصلة. وكانت تلك أطول محاكمة تجري في محكمة غلوستر كراون، وفقاً لـ «ذا مترو».