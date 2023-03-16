قهوة مدعمة بـ«الفيتامينات» لتعزيز الصحة العامة

المصدر: دبي ـ نهى حوّا

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أطلقت شركة بريطانية منتجاً جديداً، لمن يرغب في جرعة فيتامين يومية يمكن تناولها بسهولة مثل رشف قهوة الصباح، زاعمة أنها أول عبوات قهوة في بريطانيا مضاف إليها الفيتامينات والمعادن والمواد النباتية لتعزيز الصحة العامة، نقلاً عن «مترو» البريطانية.

وتحوي العبوات المكتوب عليها «عبوات تقوية الذهن» و«عبوات تعزيز المناعة»، قهوة أرابيكا 100 %، غنية بفيتامينات «ب 2» و«ب 3» و«ب 5» و«ب 6» و«ب 12»، والتي تزعم العلامة التجارية أنها تدعم الجهاز العصبي وتسهم في تحسين الأداء الذهني. ويسهل استخدام العبوات المعاد تدويرها 100 %، لأنها تتماشى مع آلات صنع النسبرسو.

لكن هل تناول الفيتامينات مع القهوة مفيد للصحة فعلاً!

إلى الآن لا توجد إجابة واضحة، لكن خبيرة التغذية، أوتا بولينغر، مؤسسة موقع «كانيل» للتغذية، تقول إن ذلك قد يكون أفضل خيار لأولئك الذين لا يحصلون على الفيتامينات المناسبة من حميتهم الغذائية، لأنهم غير قادرين على إحداث تغيير في نظامهم الغذائي أو يرفضون تناول المكملات.

لكن خبيرة التغذية، إيفا همفريز، في جمعية «بانت» البريطانية للتغذية، ترى أنه يفترض القلق من نوع المغذيات المضافة إلى قهوتنا، موضحة: «الملاحظ أن المغذيات الاصطناعية كتلك المضافة إلى القهوة قد لا تكون في شكلها المناسب لاستيعابنا لها بالكامل، بحيث قد نعتقد أننا حصلنا على 100 % من الجرعة الموصى بها من فيتامينات معينة من القهوة المدعمة، لكننا نكون قد استوعبنا 10 % فقط».

هذا، وتؤكد بولينغر من موقع «كانيل» أن الكافيين ليس مفيداً للجميع، وهي توصي دوماً بخفض استهلاكه، وتزيله بالكامل من حمية أولئك الذين يقصدونها بسبب ضغوط نفسية، لكنها ترى المكملات الغذائية أداة مفيدة لتعزيز الصحة العامة، موضحة أنها توصي دائماً بالطعام أولاً، لكن عندما يكون هناك نقص يمكن أن تساعد المكملات ضرورية في مشاهدة نتائج أسرع.

وهذا ما أكدته همفريز قائلة إنها توصي بتناول مكملات غذائية لفترة قصيرة إذا كان زبائنها بحاجة إليها، مثل الرياضيين، ولكن على العموم، قد يكون من المفيد أكثر الحصول على الفيتامينات التي نحتاجها من الطعام.

هذا، وتدعو الخبيرتان للتحدث إلى خبير تغذية إذا ما أراد الشخص تناول أي شيء غير «فيتامين دال» أو «فيتامينات متعددة».