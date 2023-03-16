ناسا تزيح الستار عن بدلة رواد "سطح القمر"

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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كشفت وكالة ناسا وشركة أكسيوم سبيس التي تتخذ من تكساس مقراً لها، عن تصميم جديد لبدلة الفضاء المصممة لبعثات "أرتميس" القمرية، أخف بكثير من البدلة التي ارتداها رواد فضاء أبولو، وتسمح بنطاق أكبر من الحركة.

بدلات الفضاء التي كشف عنها في مركز الفضاء بهيوستن، الأربعاء، هي نماذج أولية، على الرغم من أن الشركة تقول إنها ستقدم بدلات فضائية يمكن استخدامها لتدريب رواد الفضاء بحلول أواخر الصيف.

وكانت "أكسيوم سبيس" فازت بعقد العام الماضي لإنتاج البدلات لوكالة ناسا، ويأخذ التصميم الأسود الجديد مع تفاصيل زرقاء وبرتقالية، جمالية مختلفة تماماً عن البدلات البيضاء المنتفخة التي ارتداها السائرون على سطح القمر في القرن الماضي.. لكن مع ذلك يجب أن تكون بدلات الفضاء الفعلية التي يرتديها رواد الفضاء بيضاء "لتعكس الحرارة وتحمي رواد الفضاء من درجات الحرارة المرتفعة للغاية"، وفقاً بيان للشركة.

وقالت فانيسا ويتشي، مديرة مركز جونسون للفضاء التابع لناسا: "مدة 40 عاماً كنا نستخدم نفس البدلة بناء على تلك التكنولوجيا. واليوم، تبتكر أكسيوم بدلة آمنة ستسهم في تسهيل مهمة رواد الفضاء".

وستلعب البدلات دوراً حاسماً في برنامج أرتميس التابع لناسا، الذي يسعى إلى إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر، في مهمة أطلق عليها اسم "أرتميس الثالث". وبعد هبوط رواد الفضاء المخطط له في القطب الجنوبي للقمر، لن تكون البدلات معيقاً لاستكشاف التضاريس القمرية سيراً على الأقدام.