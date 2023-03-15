في عملية معقدة .. استئصال ورم من مبيض مريضة حامل بالسعودية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح فريق طبي بمكة المكرمة في السعودية من إجراء عملية معقدة وعالية الخطورة خلال ساعة ونصف الساعة لاستئصال ورم متضخم على المبيض من سيدة يصل حجمه 30 سم.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن أطباء مستشفى الولادة والأطفال استقبلوا حالة محولة من أحد مستشفيات الليث في أسبوعها الـ 39 من الحمل ويبلغ وزن الجنين ثلاثة كيلوغرامات وذلك لإجراء عملية قيصرية بالمقعد، في حين عمل كامل الفحوصات اللازمة ومناظرة الحالة لتجهيز المريضة للعملية تبين أن لديها ورما متضخما على المبيض يصل حجمه 30سم.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار من قبل الطاقم الطبي بإخضاع المريضة لعملية جراحية طارئة وتمت إزالة الورم من المبيض وأخذ العينات منه وعمل الفحوصات اللازمة بقسم المختبر وعلى أثرها أجريت عملية الاستئصال والحفاظ على حياة الجنين والأم، وتم نقلها لأقسام التنويم لحين تماثلها للشفاء وخروجها بالسلامة.

ووصف التجمع الصحي بمكة المكرمة العملية بـ "المعقدة والدقيقة"، وأرجع ذلك إلى ضخامة الورم وخاصة أن المريضة حامل ووزن الجنين يبلغ ثلاثة كيلوغرامات، مشيرًا إلى أن كفاءة الفريق الطبي، والتجهيزات المتقدمة التي يحظى بها مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، ساعد في إنجاح العملية، وإنقاذ حياة الأم والجنين من مضاعفات خطيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن مستشفى النساء والولادة أجرى خلال الشهرين الماضيين 705 عمليات في تخصص أمراض النساء والولادة.