لسرقة مبلغ بخس.. لص يتسبب بإصابة امرأة بالشلل "فيديو"

لم تكن تعلم سيدة فيتنامية أن سحبها لمبلغ من المال من الصراف الآلي سيكون السبب المباشر لهجوم لص أرعن عليها وإصابتها بالشلل.

حيث تعرضت نونغ تروونغ /44 عاماً/ وتقيم في ولاية تكساس الأمريكية بالشلل، لهجوم أرعن من شخص قام بسرقتها في مركز تسوق بمنطقة هيوستن.

ووقعت الحادثة عندما قامت السيدة بسحب مبلغ من المال من حسابها المصرفي، حيث تبعها اللص حتى مركز التسوق، وقام بمهاجمتها. وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

ووثقت كاميرات المراقبة عملية الهجوم على نونغ، حيث ظهر الرجل وهو يمسك بالسيدة، ويحاول انتزاع الظرف الذي احتوى على المال.

وعندما وجد مقاومة من نونغ، أقدم الرجل على حملها، وضربها بقوة على الأرض، ليفرّ لاحقا بالمال الذي سرقه.

وحسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فقد أصيبت نونغ بالشلل نتيجة لتلف أصاب العمود الفقري من جرّاء الهجوم.

جدير بالذكر أن اللص الذي لم تقبض عليه السلطات بعد، قد تمكن من سرقة 4300 دولار، كانت نونغ قد ادخرتها لزيارة عائلتها المقيمة في فيتنام.

In Houston, Texas , a video of a violent robbery in Dun Huang Plaza believed to have occurred on Feb. 13. A black male in a hoodie slams an Asian woman to the ground to rob her. you haven't said anything about the incident. pic.twitter.com/NwSNoK73EA