موسم الـ«ساكورا» ينطلق مبكراً في طوكيو

المصدر: (طوكيو - أ.ف.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتُتح رسمياً موسم تفتّح زهر الكرز في طوكيو، أمس، أي قبل عشرة أيام من الموعد المعتاد، وهو منحى بات سائداً في السنوات الأخيرة بسبب تبعات الاحترار المناخي.

وتشكّل هذه المحطة انطلاق ما يُعرف بالـ«هانامي»، وهو تقليد ياباني يقوم على مراقبة تفتّح الأزهار الجديدة لأشجار «ساكورا» (أشجار الكرز)، والاحتفال بحلول موسم الربيع من خلال تنظيم نزهات مع العائلة أو الأصدقاء. وقال مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية لكاميرات التلفزيون في طوكيو في محاولة لشرح الانطلاق المبكر للموسم «لقد شهدنا الكثير من الأيام الحارة في مارس» الجاري.