مدرسة أرجنتينية تجيز ارتيادها بملابس السباحة

المصدر: (بوينوس آيرس - أ.ف.ب)

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في ظل موجة الحر التي تجتاح مناطق عدة في الأرجنتين منذ نحو أسبوعين، اتخذت إحدى مدارس روزاريو (شمال) قراراً استثنائياً يجيز للتلامذة ارتيادها بملابس السباحة، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ووصلت درجة الحرارة الاثنين إلى 38 درجة مئوية في بوينوس آيرس ومقاطعات أخرى.وقالت الإدارة في رسالة بعثت بها إلى أولياء الأمور «اتخذنا قراراً بأن من يرغب من التلاميذ يمكنه ارتياد المدرسة بملابس السباحة والصندل مع إحضار منشفته الخاصة وملابس أخرى في حال أراد خلع زي السباحة».