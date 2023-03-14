رئيس الوزراء الماليزي ينفي شائعة "إجازة الأوسكار"

المصدر: سلوى الذيباني

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نفى مكتب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ، في بيان نُشر على صفحته على فيسبوك، الاثنين، شائعة أن ماليزيا أعلنت عن عطلة رسمية بسبب فوز مواطنتها "ميشيل يوه" بالأوسكار عن دورها في فيلم "كل شيء في كل مكان في وقت واحد".



وأظهرت صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤرخة بتاريخ 13 مارس، مقالاً إخباريًا مزيفًا من صحيفة ذا ستار الماليزية يحمل العنوان: "رئيس الوزراء أنور يعلن يوم الأربعاء عطلة عامة، هذا فخر الأمة".



وجاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الادعاءات المتعلقة بإجازة الأوسكار الرسمية كاذبة، وطلب من الجمهور عدم نشر أو مشاركة أي معلومات غير مؤكدة أو خاطئة".



كما قالت مجموعة ستار ميديا ، التي نشر الخبر باسمها ولديها موقع إخباري على الإنترنت باللغة الإنجليزية وتنشر صحيفة يومية، إن الصورة كانت "تحريفًا لتغطيتها الإخبارية الفعلية" للحدث.

وحثت المجموعة الجمهور التحقق من صحة الأخبار.



وأصبحت ميشيل، 60 عامًا ، أول امرأة آسيوية تفوز بجائزة الأوسكار.



وأثار فوزها السعادة في موطنها الأم ماليزيا، وتم عرض خطابها لحظة تتويجها بالجائزة في حدث بالعاصمة الماليزية كوالالامبور بحضور والدتها التي عبرت عن فخرها بابنتها.