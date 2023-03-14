السجن المؤبد لنجل وزير مصري سابق

المصدر: البيان

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم ع.ح، نجل وزير البترول الأسبق بالسجن المؤبد وتغريمه 359 ألف جنيه وعزله من وظيفته، وبإعفاء المتهمين الثاني والثالث مقدمي الرشوة من العقاب.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة المصرية اوضح قيام المتهم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم طلب وأخذ من المتهم الثاني 279 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد عمالة بمقرات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشركته وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.

وأكد، أمر الإحالة، قيام المتهم بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات نقل المشاركين في المؤتمرات التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشركته وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.