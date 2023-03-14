حمار وحشي يعض صاحبه ويصيبه قبل أن ترديه رصاصات الشرطة

المصدر: أ ب

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هاجم حمار وحشي مالكه في منزل بولاية أوهايو الأمريكية وعض ذراعه قبل أن ترديه رصاصات نائب قائد الشرطة، حسبما أفادت السلطات.

وقع الهجوم الساعة الخامسة والنصف تقريبا، مساء الأحد في مدينة سيركلفيل.

وهرع نواب مأمور مقاطعة بيكاواي، لمنزل الرجل ليجدوه ملقى على الأرض في حقل يحيط به سياج.

وقال مكتب عمدة المدينة إن ذكر الحمار الوحشي الكبير واصل التصرف بعدوانية وهاجم سيارة نائب المأمور التي أوقفها لإبعاد الحيوان عن الضحية.

وتمكن أحد النواب من إخافة الحمار لفترة وجيزة باستخدام نفير سيارته وصافرات الإنذار، لكن الحمار الوحشي واصل مهاجمة نواب الشرطة، وغيرهم من أطقم الإغاثة، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.

لم يتضح سبب السلوك العدواني للحمار الوحشي، لكن المسؤولين قالوا إنه ربما كان يحاول حماية بعض إناث الحمر الوحشية الموجودة في نفس الحقل.

ونقل مالك الحمار الوحشي إلى المستشفى ولكن من المتوقع أن يتعافى، فيما لم ترد أنباء عن وقوع اصابات أخرى للبشر أو حيوانات.