ياماغاتا مملكة «الرامن» تتغلب على صدمتها

المصدر: إعداد- نهى حوّا

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ارتفعت لافتة على مبنى بلدية ياماغاتا باليابان أخيراً، تحتفل باستعادة المدينة مكانتها الأولى في اليابان في استهلاك «الرامن»، وهو نوع من حساء النودلز محضر في مرق اللحم أو السمك وشرائح الدجاج أو الطحالب البحرية المجففة والبصل الأخضر. ووفقاً لصحيفة «أساهي» اليابانية، تأخذ ياماغاتا الرامن بكثير من الجدية في منافساتها التي تجري في شهر فبراير من كل عام مع بلديات أخرى في البلاد.

وتعد المدينة مملكة «الرامن»، إذ تصدرت قائمة إنفاق الأسر على «الرامن» في المتاجر لمدة ثماني سنوات متتالية، لكن في عام 2021 حدث ما لا يمكن تصوره بتفوق مدينة نيغاتا عليها بفارق 300 ين. وقال هيدويوكي آراكي، صاحب متجر «رامن» في ياماغاتا: «لم أصدق أن بلديتنا أتت في المرتبة الثانية». لكن سرعان ما بدأت البلدية مع شركات مشروعاً مشتركاً لتعزيز «الرامن» المحلي واستعادة اللقب، وهذا الجهد أوتي ثماره، حيث أظهرت نتائج وزارة الشؤون الداخلية في 7 فبراير أن كل أسرة من فردين أو أكثر في مدينة ياماغاتا أنفقت في المتوسط 13196 يناً (98.50 دولاراً) على «الرامن» في عام 2022، وهو الأعلى بين عواصم المحافظات والمدن الكبرى الأخرى. وتحوي ياماغاتا 67.4 مطعم رامن لكل 100 ألف مواطن وهو الأعلى في البلاد في مقابل معدل وطني 25.2 لكل 100 ألف نسمة.