الطيور المهاجرة تستريح لتعزيز جهازها المناعي

المصدر: إعداد- نهى حوّا

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الطيور المهاجرة تحتاج إلى راحة ليس لتجديد مستويات طاقتها فحسب، وإنما أيضاً من أجل تعزيز جهاز المناعة لديها، درءاً للأمراض، وفق دراسة حديثة أعدها باحثون في جامعة لوند السويدية ومعهد أبحاث الطيور في ألمانيا.

وأظهرت الدراسة أن الفقاريات بما في ذلك البشر، تحتاج إلى فترة من التعافي عادة بعد فترة من المجهود البدني. وبصرف النظر عما هو واضح للعيان، تحتاج الفقريات أيضاً لأنظمة فسيولوجية أخرى أقل بروزاً من أجل التعافي، ذلك أن النشاط البدني المكثف يؤثر على جهاز الدفاع المناعي الأساسي للفرد.