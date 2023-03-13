طفلة تقتل أختها بالرصاص عن طريق الخطأ

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتلت طفلة في الثالثة أختها البالغة أربع سنوات، بعدما أطلقت النار عليها بالخطأ من مسدس نصف آلي الأحد في تكساس، على ما أفادت الشرطة الأمريكية.

وأوضح المسؤول في شرطة هاريس الواقعة بضواحي هيوستن، إد غونزاليس، أن الطفلة استطاعت الوصول إلى مسدس نصف آلي محشو بالرصاص.

وأضاف غونزاليس أن أفراد العائلة سمعوا طلقة نارية، فتوجّهوا سريعاً نحو الغرفة، ليعثروا على الفتاة البالغة أربع سنوات جثةً.

وأكد أن ما حصل يشكّل حادثاً مأساوياً جديداً ناجماً عن تمكّن طفل من الوصول إلى مسدس وقتل شخص آخر.

وتشكّل هذه المأساة أحدث مثال على الآثار الوخيمة لانتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وثمة نحو 400 مليون قطعة سلاح في التداول في الولايات المتحدة، أي أن عددها يفوق عدد السكان، في حين يحوز شخص بالغ من كل ثلاثة سلاحاً واحداً على الأقل، ويقطن بالغ من كل اثنين منزلاً يحوي سلاحاً.

وسُجّل أكثر من 44 ألف قتيل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة العام الفائت، نصفهم انتحاراً، والنصف الآخر من جراء التعرض للقتل أو لحوادث أو لأسباب مرتبطة بالدفاع عن النفس

وتُعَدُّ تكساس إحدى الولايات الأمريكية التي يسهل حيازة سلاح فيها.