انتشال امرأة ورضيع من تحت الأنقاض بعد انهيار بناية غربي الجزائر

المصدر: د ب ا

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أفاد جهاز الدفاع المدني في الجزائر بانتشال امرأة وطفل رضيع على قيد الحياة من تحت الأنقاض عقب انهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق بحي سيدي البشير بمدينة وهران غربي الجزائر.

وقال في بيان إن عملية الانقاذ لا تزال متواصلة.

وذكرت صحيفة " الخبر" في موقعها الالكتروني، أن أجهزة الدفاع المدني قامت بإنقاذ جرحى من تحت الأنقاض ونقلتهم إلى المستشفى.

ووفقا للصحيفة، يعود سبب انهيار المبنى إلى أعمال حفر مشروع تطوير عقاري في موقع مبنى قديم، مشيرة إلى أن نفس الحي شهد انهيار مبنى نهاية الشهر الماضي، ما تسبب في وفاة شخص عمره 58 عاما، وإصابة آخرين.