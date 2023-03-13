«داك داك غو» يضيف خاصية الذكاء الاصطناعي

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

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كشف محرك البحث على الإنترنت «داك داك غو»، الذي يركز على حماية الخصوصية خاصية اختيارية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي باسم «داك أسيست»، حيث يمكن لمستخدمي تطبيقات أو امتدادات تصفح «داك داك غو» الوصول إلى النسخة التجريبية للخاصية الجديدة مجاناً حالياً.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن «داك آسيست» ليست خدمة محادثة آلية مثل «شات جي. بي. تي» و«بينج أيه.آي» من مايكروسوفت. ولكنها خاصية تعمل على تقليص نتائج البحث وحصرها بشكل أكثر دقة.