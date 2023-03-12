سبق علمي.. الضوضاء ستصبح طاقة نافعة

المصدر: البيان

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نجح باحثون في تحويل الأصوات المزعجة إلى طاقة يمكن أن تنتفع بها البشرية.

وطوَّر الباحثون في معهد تكنولوجيا النانو والإلكترونيات والأجهزة التابع للجامعة الفيدرالية الجنوبية في مدينة روستوف الروسية مولدات نانوية تحوّل ضوضاء المدينة إلى طاقة كهربائية، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأوضحوا أن الطاقة المتولِّدة من الأجهزة المطوّرة بهذه الطريقة ستصبح مصادر لطاقة مستقلة في الهواتف والساعات والسماعات وغيرها من الأجهزة.

واعتمد مبتكرو الفكرة الجديدة على الأنابيب النانوية مع إضافة النيتروجين؛ إذ حوَّلوا تشوهات واهتزازات الضوضاء الحضرية وحركات الناس ومحادثاتهم إلى طاقة كهربائية، وتسمى هذه العملية «الظاهرة الكهروضغطية».

وقالت الأستاذة المساعدة مارينا إيلينا: «تم وضع فكرة تطوير المولدات النانوية القائمة على تحويل الطاقة الميكانيكية للبيئة إلى طاقة كهربائية باستخدام ظاهرة التأثير الكهروضغطي في الهياكل النانوية عام 2006».

وأضافت: «منذ ذلك الحين استمر البحث عن المواد المناسبة لتحقيق تلك الفكرة»، مشيرةً إلى أنه من بين المواد ذات الخصائص الكهروضغطية مواد هشة وسامة بسبب وجود الرصاص في تركيبها، أما خصائص المواد الأخرى فليست عالية بما يكفي لتحويل الطاقة بالفاعلية المطلوبة.

وأكدت أن «نتائج هذه الدراسة الجديدة أظهرت أن الأنابيب النانوية الكربونية التي خضعت للمعالجة بالنيتروجين مادة مرشّحة ممتازة لتطوير مولدات نانوية عالية الأداء بسبب جمعها بين الخصائص الميكانيكية والكهربائية الانضغاطية العالية، ما يسمح بالسير قدماً نحو التطبيق العملي لهذه الفكرة الابتكارية».