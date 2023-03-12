اصطدام 21 سيارة نتيجة الضباب في روسيا

المصدر: البيان

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تسبب حادث مرور مأساوي على طريق سريع في منطقة ساراتوف في روسيا بإصابة 15 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، وتضرر 21 سيارة جراء الحادث.

وقال مسؤول الصحة الروسية في المنطقة أوليغ كوستين، "ارتفع عدد ضحايا حادث 21 سيارة على الطريق السريع في منطقة ساراتوف إلى 15 جريحا، تم نقل 14 منهم إلى المستشفى"، بعضهم في حالة حرجة.

وأشار المسؤول إلى أن مراهقا يبلغ من العمر 14 عاما يعاني من كدمة في المخ وكسر في العظام في حالة خطيرة. كما تم إرسال شخصين بالغين إلى غرفة العمليات، وفقا لروسيا اليوم.

ونتيجة للضباب والجليد على الطريق السريع الفيدرالي R-228 في منطقة خفالينسكي، وقع صباح اليوم الأحد، حادث مروري كبير شمل 21 سيارة، بما في ذلك شاحنات، وبناء عليه تم حظر وإيقاف حركة مرور جميع المركبات في مكان الحادث بسبب الضباب.