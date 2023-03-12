السعودية تدرس تمديد الإجازة الأسبوعية 3 أيام

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة المدينة السعودية عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدرس إمكانية تمديد الإجازة الأسبوعية لـ 3 أيام.

وبحسب الصحيفة فقد جاء ذلك في رد لحساب العناية بالمستفيدين عبر «تويتر» على استفسارات أحد المستفيدين حول إمكانية تمديد الإجازة الأسبوعية لـ 3 أيام بدلاً من يومين.

وجاء الرد بأن الوزارة تدرس نظام العمل الحالي من خلال مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها؛ بشكل يحقق زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية، موضحة أنه سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة .