السعودية.. تحقيق في منع عامل من أداء الصلاة لوقتها

المصدر: البيان

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باشرت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، شكوى بشأن ما تم تداوله عن عامل تم منعه من أداء الصلاة في وقتها خلال فترة العمل، حسب صحيفة "عكاظ".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ضرورة التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل بتطبيق نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له»

وأضاف: «ندعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية».