مستخدمو «الإيموجي» يخفون مشاعرهم الحقيقية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

درس باحثون يابانيون العلاقة بين الرموز التعبيرية «الإيموجي» وقواعد العرض، وهي مجموعة غير رسمية من المعايير الاجتماعية أو الثقافية، وفق «سكاي نيوز عربية». ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة «طوكيو»، ونشرت نتائجها في مجلة «حدود علم النفس»، فإن كثيرين يستخدمون الرموز التعبيرية الإيجابية لإخفاء مشاعرهم الحقيقية السلبية.

وتعليقاً على الدراسة قالت مؤلفتها مويو ليو في بيان: «مع انتشار التواصل الاجتماعي، اعتاد الناس تجميل تعابيرهم والتدقيق في مدى ملاءمة تواصلهم. دراستنا تؤكد أن هذا قد يؤدي بنا إلى فقدان الاتصال بمشاعرنا الحقيقية».