«311».. عشرون عاماً من الاتصالات الغريبة

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

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كشفت خدمة الاتصالات «غير الطارئة» في مدينة نيويورك، أو الخط الهاتفي «311»، عن أغرب الطلبات التي تلقتها من بين 525 مليون اتصال، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لإطلاقها.

ونشرت الخدمة دراسة من تسع صفحات تتضمن أبرز الإحصاءات المرتبطة بهذا الخط المخصص للاتصالات «غير الطارئة»، الذي يختلف عن الخط الساخن «911» المخصص للحالات الأكثر خطورة.

وفي ما تعلّق موضوع أكثرية الاتصالات بركن السيارات، بصورة قانونية أو غير قانونية، أو بالضجيج أو بمشكلات مرتبطة بالتدفئة، نشرت البلدية الطلبات العشرين الأكثر غرابة. وقد اشتكى متصل في بدايات إطلاق الخدمة عام 2003 من أن «هراً يرعب شخصاً من وراء الباب»، فيما سأل أحدهم في اتصال سنة 2008 «كم من الوقت تستمر مباراة البيسبول؟».

وفي 2022، على الأرجح خلال الخريف، اتصل أحدهم بالخط 311 ليسأل عما إذا كان ممكناً «رش رذاذ على الشجر لمنع أوراقها من التساقط»، فيما طلب متصل من الخدمة في اتصال سنة 2023 أن يحوّلوه إلى «خبير في الأجسام الطائرة المجهولة».