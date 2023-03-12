الأرض تبعث «بصمات حيوية» في الفضاء

المصدر: دبي - البيان

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عثر فريق علمي على شكل غير عادي من الأوكسجين تنتجه النباتات والبكتيريا على ارتفاع يصل إلى 200 كم فوق سطح الأرض، وفق دورية «سبيس». وتم الاكتشاف الجديد بواسطة مرصد الستراتوسفير التابع لوكالة ناسا لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء «صوفيا»، وهو طائرة من نوع بوينغ 747 إس بي تعمل كمرصد كوني لقياس الأشعة تحت الحمراء القادمة من أعماق الكون. وكشفت الدراسة الجديدة أن أشكال الأوكسجين التي أنشأتها الكائنات الحية يمكن العثور عليها في الفضاء حول كوكبنا، ما يلمح إلى طريقة جديدة محتملة لتتبع الحياة على كواكب أخرى صالحة للسكن في مجرتنا، درب التبانة والكواكب التي تدور حول نجوم أخرى غير شمسنا.