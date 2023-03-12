عاصفة مطرية من الديدان تضرب بكين

المصدر: دبي - البيان

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في ظاهرة غريبة، ضربت العاصمة الصينية بكين، عاصفة مطرية من الديدان، حيث تساقطت حشرات لزجة غطت السيارات، بحسب ما أظهرت الصور.

وحمل السكان، وهم يمارسون أعمالهم اليومية، مظلات لتجنب الإصابة بالديدان المتساقطة، وفق ما نقلت صحيفة «ديلي ستار».

وبينما لم تكشف السلطات الصينية بعد عن سبب هذه الظاهرة الغريبة، بدأت النظريات في الظهور على الإنترنت، حيث اعتبر البعض أنها قد تكون في الواقع أزهار حور، وهي شجرة منتشرة جداً في بكين، وعندما تتساقط أزهارها، غالباً ما يتم الخلط بينها وبين اليرقات، فيما قالت نظرية أخرى: إن الديدان سقطت بعد أن جرفتها رياح قوية، وهي نظرية تدعمها المجلة العلمية «شبكة الطبيعة الأم»، والتي أوضحت أن هذا النوع من الحوادث مع الحشرات يحدث بعد عاصفة.