القبض على قط في أمريكا يتعاطى المخدرات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قبضت السلطات الأمريكية على قط في ولاية أوهايو ثبت تعاطيه المخدرات.

وذكر موقع «الفن» الإخباري أن مسؤولين استجابوا لتقارير عن فهد عالق بشجرة، وعندما وصلوا إلى مكانه وجدوا قطاً أفريقياً يعيش بعيداً عن موطنه الطبيعي.

وأسفر اختبار الحمض النووي عن إثبات تعاطي القط مادة الكوكايين المخدرة، ما استدعى التحفظ عليه وتقديم الرعاية الصحية له.

وأوضحت حديقة الحيوان سينسيناتي، التي يتلقى القط فيها العلاج، أن المدربين سيقدّمون له اللازم، مشيرةً إلى أنه إذا سارت الأمور على ما يرام فستُبقيه لديها.

ولفتت على أن القط، الذي أصبح اسمه «أميري»، لن يكون مرئياً للجمهور هذه الفترة على الأقل، مؤكدةً أنها مرحلة إعادة التأهيل.

وذكرت السلطات أنها عثرت على صاحب الحيوان الذي أبدى تعاونه مع المحققين.