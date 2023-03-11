السعودية.. رحيل "خطاط الشهادتَيْن" قبل سويعات من "يوم العَلَم"

المصدر: البيان

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قبل سويعات من احتفال المملكة بـ"يوم العَلَم"، رحل خطّاط العلم السعودي صالح بن سعد المنصوف، الذي حدَّث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على العلم السعودي، قبل أكثر من 50 عامًا، حسب موقع "سبق" السعودي.

وستؤدى الصلاة على المنصوف عصر اليوم السبت في جامع البابطين شمال الرياض، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشمال.

وكانت "دارة الملك عبدالعزيز" قد نشرت عبر منصاتها الاجتماعية، مقابلة مصّورة مع المنصوف، تحدّث خلالها عن ذكرياته مع تحديث كتابة الشهادتين في الراية السعودية، وكيف قام بالكتابة، وما الأدوات التي استخدمها في ذلك.

وقال ضمن اللقاء: "كتابتي للشهادتين كانت منذ عهد الملك فيصل - رحمه الله - في عام 1382هـ - 1962م، وكنت أول من كتب ذلك ولله الحمد".