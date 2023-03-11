خريطة جديدة للانبعاثات الفائقة على الأرض

المصدر: دبي - البيان

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كُشف عن بواعث ثاني أكسيد الكربون الفائقة على الأرض في خريطة جديدة لوكالة ناسا، توضح كمية غازات الدفيئة التي يتم ضخها من قبل أكثر من 100 دولة، وفق «ديلي ميل».وتتصدر القائمة الصين والولايات المتحدة، تليهما الهند وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل والمكسيك وإيران واليابان وألمانيا. وبريطانيا ليست بعيدة عن بعض هذه الدول، إلى جانب بقية أوروبا الغربية وأستراليا وكازاخستان ومعظم شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا وتشيلي وتايلاند والفلبين. ويوفر البحث منظوراً جديداً للعلماء لأنه يتتبع كلاً من انبعاثات الوقود الأحفوري والتغيرات الإجمالية في «مخزون» الكربون في النظم البيئية، مثل الأشجار والشجيرات والتربة.