أسطوانات الفينيل تتفوق على الأقراص المدمجة في أمريكا

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

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فاقت مبيعات أسطوانات الفينيل في الولايات المتحدة حجم الإقبال على شراء الأقراص المدمجة (سي دي) للمرة الأولى منذ العام 1987، ما يجسّد عودة الاهتمام بهذا النوع القديم من التسجيلات الموسيقية.

وارتفع حجم مبيعات أسطوانات الفينيل بنسبة 4 في المئة عام 2022 على أساس سنوي ليبلغ 1,7 مليار دولار، وفقاً لبيانات الصادرة الخميس عن جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية.

إلا أن عدد ما بيع من الأسطوانات ذات الجانبين الأسودين الشهيرين «أ» و«ب» والتي تُقرأ تناظرياً، تخطّى عدد ما بيع من الأقراص البلاستيكية المدمجة الصغيرة التي تُقرأ رقمياً، والتي اخترعتها وطوّرتها شركتا «فيليبس» و«سوني» وأحدثت ثورة في ثمانينيات القرن العشرين.

وبلغ عدد أسطوانات الفينيل المبيعة عام 2022 في الولايات المتحدة 41 مليوناً مقابل 33 مليون قرص مدمّج.

وتعكس هذه الأرقام العودة التي شهدتها الأعوام الأخيرة إلى أسطوانات الفينيل بفعل عوامل تمتزج فيها الموضة بالحنين، ما دفع الشركات إلى إنتاجها مجدداً.